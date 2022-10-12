伊朗少女艾米尼之死引發全國抗議浪潮，示威延燒3個多星期，伊朗當局採取暴力鎮壓。總部位於奧斯陸的「伊朗人權」組織今天發表聲明說，鎮壓行動至少已造成108人喪生。

法新社報導，「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織在聲明中並且指出，伊朗安全部隊在伊朗東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）首府薩赫丹（Zahedan）的衝突中，另外殺害了至少93人。

根據「伊朗兒童權利保護協會」（Iran's Children's Rights Protection Society），至少有28名孩童在抗議行動中遭到殺害。

伊朗兒童權利保護協會譴責伊朗安全部隊對在學校和街頭抗議的孩子採取暴力行動。該協會於網站發布聲明說，大部分的兒童抗議致死事件發生在貧困的希斯坦-俾路支省。

人權律師萊希（Hassan Raisi）說，另有數百名孩童被拘留在成人監獄。一些孩童遭逮捕後被關押在成年吸毒者拘留中心。萊希在總部設在倫敦的新聞網站Iran Wire貼文提到，這個狀況「令人非常擔憂」，那些18歲以下的孩童不能和任何18歲以上的罪犯關押在一起，「這是法律規定而非建議」。

伊朗西部庫德斯坦省（Kurdistan）是艾米尼的家鄉，

人權團體昨天對首府薩南達治（Sanandaj）的鎮壓程度發出警示。

「伊朗人權」負責人阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）今天說，國際社會必須立即做出反應，防止庫德斯坦省發生更多的殺害行為。

「伊朗人權」指出，該組織對庫德斯坦省鎮壓程度的調查，因為網路限制而受阻。「伊朗人權」同時警示說，庫德斯坦省的示威者即將面臨一場「血腥鎮壓」。

伊朗少女艾米尼（Mahsa Amini）在德黑蘭被控違反伊朗對女性的嚴格服裝規定而遭宗教警察逮捕，昏迷3天後於9月16日死亡。艾米尼之死引發眾怒，伊朗隨後爆發大規模示威潮。