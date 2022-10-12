將近三年疫情擾亂全球，10月13日台灣國境解封，且海外不少國家陸續邊境鬆綁，預估將迎來睽違已久的國內外旅遊高峰。其中，民眾更為關注海外刷卡神卡有哪些。

台灣民眾解封出國遊玩，各家銀行推出海外旅遊消費回饋，爭搶首波疫後海外旅遊市場，無法出國的民眾也別擔心，海外平台購物盛行，也可購買海外眾多商品。

Money101分析，下半年有四大海外神卡出爐，包括星展銀行ECO卡、台新銀行玫瑰giving卡、聯邦銀行賴點卡、匯豐銀行現金回饋御璽卡。

聯邦銀行賴點卡規則最簡單，採LINE Points回饋，沒有門檻或回饋上限。星展銀行ECO卡本身海外回饋就有2.55％，高於其他發卡銀行，若當月新增消費（含國內及海外）達2萬元，則再加碼 0.45個百分點，達到3％回饋且無上限，於指定連結申辦首刷禮再享通路限定禮四選一。台新銀行玫瑰giving卡則需要綁定台新帳戶扣款，每期回饋上限5,000元（估計可刷至166,667元），也是張不錯的海外神卡。

匯豐銀行現金回饋御璽卡於活動期間內符合資格，最高享海外 4.22％，國內3.22％回饋，現於指定連結申辦再享首刷禮，現金積點除了可折抵帳單，還可兌換電商購物金，甚至是換成哩程未來再將哩程換成機票。

海外回饋2～3％的信用卡也不少，像是中信LINE Pay卡2.8％LINE Points回饋無上限，搭配Hotels.com訂房最高享15％高額回饋，很適合自由行使用。花旗銀行現金回饋PLUS卡海外消費和國內消費一樣，均是每年300萬元以內享2％，是張規則最好懂的神卡。

富邦銀行J卡在日韓皆享3.88％回饋無上限，堪稱是日韓消費神卡，若是準備前往日本或韓國的民眾，不妨透過指定連結於活動期間申辦可再享100元刷卡金。而在日韓以外地區，J卡回饋只有1％。

聯邦銀行JCB吉鶴卡祭出日圓消費回饋達3.5％，搭配Apple Pay感應支付回饋率提高至5％、國內指定日系名店最高8％等高額回饋，於活動期間內登錄，更加碼全通路自動加值10％回饋，搭配JCB國際組織的自動加值回饋，總回饋率將高達20％。

Money101行銷公關張書敏指出，民眾要守住兩大關鍵原則，也就是「通路限制」與「回饋限額」最為關鍵，各家銀行回饋相差無幾，限制愈少，當然使用愈方便。

除此，亦可考慮購買外幣存款再申辦雙幣卡，各家發卡銀行信用卡回饋比率從1.2～2.88％不等，疊加外幣匯差多少精省荷包，不過也提醒消費者須留意海外手續費是否超過回饋比率。

針對訂房優惠，Agoda信用卡優惠方面，目前回饋最高的為玉山銀行的無限卡／御璽卡，可享88折優惠，其他銀行卡友則大多在92～93折左右。