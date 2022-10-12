柯志恩與羅智強合體。（洪靖宜攝）

柯志恩與羅智強及黨籍議員一同合唱。（洪靖宜攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩與前國民黨台北市議員羅智強今日晚間合體開講，現場支持者拿著小國旗大喊：「柯志恩凍蒜」，會前羅智強說：「柯志恩旋風已起，陳其邁是強弩之末！」，他認為柯志恩能見度增加被關注和討論，代表反轉的開始。另外，他也大酸陳其邁：「上次選輸當行政院副院長，這次選輸只剩行政院長可以當，蘇貞昌也讓大家不滿意，就讓陳其邁試試看！」

國民黨高雄市長參選人柯志恩於12日晚間，在前鎮盛興公園舉辦「廟口金能講」，並邀來前國民黨台北市議員羅智強及黨籍議員開講，不少人活動還沒正式開始就來卡位，就當柯志恩現身時，大家揮舞手中的小國旗，大喊：「柯志恩凍蒜！」

會前，柯志恩及羅智強一同接受訪問時，被問到有名嘴說請韓國瑜站台，陳其邁票會衝高，柯直言：「那個人是郭正亮，我今天罵了他一頓，胡說八道，選民有自主性，不會因為誰來，另一個人票就衝高，如果支持柯志恩就會出來投票，不會因為講了什麼或誰站台把高雄選情變成另一個戰場，阿亮是我的好朋友，但這點我不贊同他。」

「柯志恩旋風已起，陳其邁是強弩之末！」，羅智強則認為，這幾次造勢活動及網路上聲量，已帶起柯志恩旋風，雖然網路聲量雖然不是支持度，但網路聲量是領先指標，當能見度增加，被大家關注和討論，代表反轉的開始，羅說：「陳其邁現在大概開始緊張，不能夠躺著選」

羅智強也說，柯志恩在他眼中是逆轉勝的女俠，而陳其邁是迴力鏢王子，他以萊豬和公投把大選議題，過去和執政後卻是不同態度，尤其近期大家憂心的輕生案件，陳其邁2011年就曾以自殺率痛罵執政的馬英九，放眼全台，2016年跟現在2021年相比，自殺通報更是增加50％，依照2011年陳其邁的論點，代表蔡英文讓人民很痛苦，讓人民生無可戀，又不能罵他，直呼：「邁邁真的厚道一點，不要一天到晚拿迴力鏢打自己」

羅智強更酸說：「為了陳其邁好，幫助他更上一層樓，上次選輸高雄市長當行政院副院長，這次選輸只剩行政院長可以當，蘇貞昌也讓大家覺得不滿意，就讓陳其邁試試看，落選安心升官」

面對對手陳其邁今在大高雄商圈市場攤販挺邁後援會成立會邀來副總統賴清德站台，柯志恩則信心滿滿的說：「雖然他們有賴神，但我們有戰神，所以不怕！」