52歲馬國賢近來忙拍3部八點檔，敬業的他經常配合劇情擠眉弄眼，做出各種表情，但過度施力難免造成肌肉緊繃，加上歲月侵襲，讓他臉上皺紋越來越深，尤其額頭上一條深深的抬頭紋超級顯老，害他某次和張艾亞演情侶被嫌棄沒CP感，還被虧像禁斷父女戀。

馬國賢為解決皺紋問題，特別到醫美診所尋求幫助，近日更邀請院長翁書賢到播客節目《金馬講》揭密美麗秘密，聊開的馬國賢，大膽提問關於陰莖增大術等問題，他也被翁院長虧：「馬大哥如果你有需求，我們可以幫你問。」翁院長指出傳統的陰莖增大術現在幾乎沒人做，連他都只在實習時看到病人身上有「裝好的」，馬國賢好奇增大的陰莖該如何使用？翁院長揭密：「它是一個硬的折疊式的東西，平常沒用要折起來，整支打開就是備戰狀態。」讓馬國賢直呼難以想像，還說聽起來像是一支折疊式手機。

翁院長則要馬國賢不用去想像，因為現在的陰莖增大手術大多是以填補自體脂肪或玻尿酸的方式來進行，只是這麼做通常只會變粗、較難變長，「現在的泌尿科醫生說，他們會切掉一個韌帶，讓陰莖看起來稍微長一點點，但缺點是支撐力不夠且會晃」，此話一出讓馬國賢陷入苦思，喃喃自語道：「會晃來晃去喔，這樣好像會不舒服。」彷彿真有這方面需求，引發全場爆笑。