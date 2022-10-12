俄烏戰爭期間，俄羅斯派出了各種主戰坦克，包括T-90、T80、T-72等，在損失過大之際，甚至連封存的老舊T-62也派上前線；然而，號稱「首款第4世代坦克」T-14阿瑪塔(Armata)卻一直沒有登場，有些感到遺憾。所幸，現在它們來了，根據幾段網路上的影片與照片和顯示，T-14出現在烏克蘭東部的頓巴斯地區，已展開任務前的訓練工作。

1945網站報導， 10月8日，T-14坦克出現在盧甘斯克州的米金斯卡亞村(Midginskaya)附近，顯然在進行訓練。

T-14最早現身於2015年的俄羅斯勝利日閱兵，它的外型就與過去的蘇式坦克很不同，更為方正的車身與砲塔，外型偏向西方坦克。同時，它有許多設計頗具革命性，包括全體乘員集中在底盤，改用無人式砲塔，而且也安裝多種先進感測器，與主動防護系統。

T-14 的ChTZ 12N360 柴油發動機，可輸出1,500 至 2,000 馬力，這對於僅有55公噸的坦克來說已相當足夠，可達到80公里/小時的驚人速度。

在砲塔與車身之間，安裝有阿富汗石主動防護系統，可以探測到來襲的火箭或飛彈，追踪其路徑，然後發射攔截彈藥以消除威脅。

俄羅斯將T-14形容為「世界首款第4世代坦克」，對它寄與厚望，希望能夠量產2000輛，以全面汰換T-90、T-80、T-72。但該坦克的許多新科技非常依賴西方的電子設備，因此西方從一開始就能夠限制T-14的生產。再加上自從2014年克里米亞危機與烏克蘭東部衝突後，西方各國都對對俄羅斯軍火工業進行相當嚴格的的制裁，T-14 的生產也就受到了限制，至今它的數量可能還不足50輛。

On October 8, Russia’s newest T-14 Armata tank was spotted in Lugansk, a source claims. According to the source, the tank was located near the village of Midginskaya. To his report, the source attached a photo of the T-14. pic.twitter.com/NaXQriUg7K — IntelSky (@Intel_Sky) October 11, 2022

軍事觀察家表示，它的出現並不會對戰局產生影響，從戰爭開打以來，烏克蘭人似乎絲毫不懼怕俄羅斯坦克。他們有許多反坦克飛彈，例如標槍、NLAW和自製的斯圖格納-P(Stugna-P)。事實上，烏克蘭士兵和農民從戰場爆發以後就充分表現他們的勇氣，他們甚至敢於趁機俘獲，然後重新標記給烏克蘭軍隊。

而且，再先進的坦克也需要補充燃料、維護和修理，在俄羅斯的後勤能力無法改善的情況，或許烏克蘭人可能等到遭到拋棄的T-14，要是棄車時沒有徹底破壞，可能又會遭到烏克蘭的俘獲。