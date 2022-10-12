民進黨台北市長候選人陳時中今(12日)晨在內湖區民權東路、金湖路口進行首場站路口拜票，未料卻因音量太大，遭民眾怒譙「吵死了王八蛋」。國民黨台北市議員候選人詹為元引用日本漫畫家伊藤潤二作品，一幅開窗嗆人的畫面與新聞時事對照太貼切，讓所有網友看了一秒笑翻。

陳時中今上午約7點50分在內湖區民權東路跟金湖路口拜票，啟動首場「站路口」行程，宣導「公民權下修18歲」公民複決，也透過麥克風逐一介紹市議員參選人，雖然有支持者站在對面大樓揮手打招呼，但有一位穿著居家白色「吊嘎」的居民被吵到受不了，跑到陽台往樓下痛罵「吵死了、王八蛋、天還沒亮啊、要睡覺啊」，「吵死了」更喊了數次；陳時中陣營人員隨即用麥克風隔空對民眾道歉。

陳時中結束站路口行程後接受媒體聯訪，被問及「剛剛有大樓住戶抗議說太吵，未來這方面有什麼樣子的改善？」他回應，當然就把音量放小，各黨應該都會這樣做，不要打擾到大家。

詹為元在臉書發文酸「對不起，我第一次覺得這圖這麼貼切。」他用的哏圖是日本漫畫家伊藤潤二作品《十字路口的美少年》中的一幅畫面，也是最常被網友使用的迷因哏圖之一。只見畫面中一群人從一樓爬到二樓屋簷，用力敲窗吶喊，在這裡被設計對白為「陳時中」、「凍蒜」、「早安」、「欸欸」，二樓屋內被鬧到受不了的人開窗回嗆，這裡設計對白為「吵死了！王八蛋！」

網友笑翻讚道：「好壞，但我喜歡」、「怎麼冒出的配音是蘇光頭的聲音」、「好療癒」、「嘴角失守」、「無違和」，都覺得哏圖剛好搭配阿中被嗆的互動場面，相當貼切。