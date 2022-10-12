台中一名人妻今年3月查看家中監視器時，意外發現丈夫與另名女子不倫戀，2人經常互傳鹹濕簡訊並發生性行為，她不甘配偶權遭侵害，憤而控告2人侵權並求償撫慰金。台中地院審結，判2人應連帶給付12萬元。可上訴。

判決書指出，女子主張，於2018年間與陳姓男子結婚，而今年3月間她意外透過家中的監視器，發現丈夫與洪姓女子外遇，不僅以通訊軟體LINE互傳親密對話，還曾發生性行為，認為2人的行為明顯逾越普通朋友往來情誼，導致她承受巨大精神痛苦，故依法要求2人給付30萬元精神撫慰金。

對此，陳男表示，他對於妻子提出的譯文與聊天內容鹹濕並無意見，只是他與每位女性友人都這樣聊天，他也沒與洪女發生性行為；洪女則指出，與陳男為同事關係，她不認識陳妻也從未介入其家庭，至於LINE對話，僅是與陳男比較有話聊，而陳男講話口無遮攔帶有顏色，卻因此被陳妻認定2人曖昧，實在與事實不符。

台中地院沙鹿簡易庭審理時，法官勘驗證據，發現陳男曾於今年3月間向洪女表示，「說看我鳥鳥」、「你摸到我的頭頭了，我硬硬的」、「好久沒種草莓了」、「你要嘗試別的姿勢嗎」、「你知道我最喜歡射哪裡嗎」等，後續的對話中還提及「情趣玩具」、「跳蛋」等語。

法官認定此對話明顯超越正常交友分際，且對話進行時，陳男與妻子仍有婚姻關係存在，此行為顯然破壞陳妻的婚姻幸福美滿，求償有理，酌情後判2人須連帶賠償陳妻12萬元。可上訴。