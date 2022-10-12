歐元區8月工業生產月增1.5％ 優預期 21:322022/10/12 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局12日公布歐元區8月工業生產月增1.5％，高於市場預估月增0.6％。儘管外界害怕經濟衰退降臨，但在製造業增加投資的帶動下，大幅扭轉7月工業生產月跌2.3％的局面。其中，資本財生產月增2.8％，反映企業投資態度轉樂觀。 宏達電9月營收創下今年次高 月增48.4％ 《國際經濟》歐元區9月PMI跌近20月低點 難逃經濟衰退 《國際經濟》歐元區9月通膨創10%新高 再添ECB升息壓力 #月增 #工業生產 #歐元區 #優預期 #歐盟統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》能源價翻倍 歐元區8月PPI年增衝43.3% 17:432022/10/04 財經 陸公私募基金規模創新高 十年增約10倍 22:362022/10/02 財經 《其他電子》遞延訂單報到 可成9月營收月增4% 16:222022/10/07 財經 歐元區9月通膨再創高 ECB升3碼機率高 00:012022/10/01 財經 星宇9月營收2.84億元雙增 11月航班大增近5成 16:232022/10/11 財經 市場震盪延續 ETF資金逢低回流美股 12:142022/10/05 財經 《半導體》台星科9月營收連21月年增 前9月增36.26% 16:322022/10/04 財經 華碩9月業績攀新高 Q3營收回歸成長 00:032022/10/08 財經 橙的9月營收月增1.02％、年減48.78％ 16:222022/10/11 財經 《其他電子》鴻海9月營收衝新高 Q3雙位數雙升優預期 16:122022/10/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。