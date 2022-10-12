歐盟統計局12日公布歐元區8月工業生產月增1.5％，高於市場預估月增0.6％。儘管外界害怕經濟衰退降臨，但在製造業增加投資的帶動下，大幅扭轉7月工業生產月跌2.3％的局面。其中，資本財生產月增2.8％，反映企業投資態度轉樂觀。