位在台東的嘉明湖，又被稱為「天使的眼淚」，奇特的地形與寶石般的水藍色，成為近10年來最熱門的景點，但海拔高，氣候變化極大，因此對登山客來說存在一定危險性，近日卻有一名7歲女童完成登頂，讓山友們驚呼連連。

嘉明湖海拔3310公尺，是全台第二高的湖泊，攻略難度頗高，近日基隆一名女牙醫，帶著7歲女兒爬嘉明湖，一共3天2夜、28公里的行程，但女兒全程都沒抱怨，跟著媽媽爬山。

這二天都是凌晨3點不到，女童就跟著媽媽起床，沿途翻山越嶺，穿過兩座百岳三叉山與向陽山，第二天，2人從向陽山屋出發，持續走了14個小時，幾乎都沒休息，前往嘉明湖，不少返程的山友看到後也驚呼連連，並為女童加油打氣，最終在下午成功抵達嘉明湖，將「天使的眼淚」收納在眼底。

事實上，媽媽從以前就相當愛爬山，也曾在16年前攻克嘉明湖，如今獨自帶著女兒舊地重遊，再一次完成壯舉，也讓她忍不住說「我16年後，帶了一個更勇敢的女孩上山」。