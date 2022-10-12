民進黨台中市長參選人蔡其昌12日晚間於東區樂成宮，舉行「台中動起來，團結拚勝選」中西東南區造勢晚會，現場湧進約3千人潮，副總統賴清德第7度到場助講，賴表示，推動大台中進步，要全力支持蔡其昌。

造勢晚會在樂成宮廟埕前熱鬧展開，現場陸續湧入人潮，支持者搖旗吶喊「蔡其昌，凍蒜！」、「市長選其昌，台中向前衝！」，蔡其昌大約在晚間8時16分、副總統賴清德8時45分進場。

副總統賴清德表示，蔡其昌若當選台中市長，政見就是台中市捷運、藍線4年內完工，環狀線輕軌、東豐快速道路等，4年內動工完工一定會帶動台中市發展及台灣發展。

賴清德說，蔡其昌提出大車站計畫，帶動車站經濟，通對都市更新計畫讓閒置空間再使用，推動舊城區進步，這樣的政策過去也是他擔任台南市長的政策，肯定「大車站計畫」。

蔡其昌當場提出，「國中小營養午餐不要錢」、「東南區增休閒區」、「大車站計畫」、「打造東南區新都心」、「4年8千戶社會住宅」等政見，爭取民眾支持。