女星劉嘉玲是影帝梁朝偉結婚14年的妻子，也是經紀人，最近梁朝偉榮獲釜山影展亞洲電影人獎，劉嘉玲一路愛相隨，夫妻倆還跟《魷魚遊戲》導演黃東赫合影，掀起轟動。昨（11日）劉嘉玲和梁朝偉逛當地展覽，不忘留下珍貴的合照，閃翻網友。

劉嘉玲11日在臉書分享到首爾三星美術館（Leeum Museum of Art）欣賞當代藝術展覽裝置的照片，畫面中，劉嘉玲頂著俏麗短髮，身穿深灰色的西裝外套和黑色碎花拼貼長裙，打扮得相當時尚，當她看到喜歡的藝術品，便拿出手機拍攝；而梁朝偉的穿著則走低調路線，黑色襯衫搭配藍色牛仔破褲，再穿一件白色休閒外套，專注地欣賞著每個裝置藝術。

值得一提的是，其中兩張是劉嘉玲、梁朝偉的同框照，他們看著同一個裝置藝術，攝影師從背後拍下，另一張則是正面照，夫妻倆站在陽光充足的戶外，並肩合影，兩人都面露甜笑，感情看起來非常好。

許多網友紛紛留言：「幸福滿滿」、「神仙夫妻」、「一個華麗，一個低調，竟出奇地沒有違和感」、「這才是最美好的愛情」、「美好的一對。欣賞」、「眼裡滿滿的愛」。也有網友單獨向梁朝偉告白：「太喜歡梁朝偉，就是不穿什麼大紅大紫的衣服，也沒有全身名牌，就很樸實。」