韓國女星秦基周在韓劇《魔幻時刻SHOWTIME》中飾演正義感十足的熱血女警「高瑟海」，現年33歲的她其實出道至今才僅僅7年而已，不過由於清新的氣質加上精湛的演技，讓她近來備受各界矚目，回顧她入行的過程可說是相當艱辛，曾做了大企業公司職員、新聞台記者、模特兒後，26歲時才通過試鏡成為演員。

秦基周曾被劉在錫誇讚為韓國演藝界中最強的「轉職高手」，在年薪破百萬的三星集團擔任IT顧問3年後，便轉換跑道去當新聞台記者3個月，後來又參加了「SBS超級模特兒大賽」，從2600個競爭者中奪得第3名，雖然演藝工作還算順遂，但在2015年參加《第二次二十歲》試鏡通過後，才開始有了第一次的演出機會。她說：「在那之前每次去參加試鏡，都是在第一輪時就慘遭淘汰，劇組都說我的年紀太大了，自己聽了後都很難過。」

她表示，聽到那樣的話多少一定會很受傷，即使自己堅信演技與年紀應該沒關係，不過看到眾人懷疑的眼神，對演戲工作漸漸變得膽怯，還好當時碰到了金亨植導演，才讓自己找回了自信。在自己做過的職業中，演員是最不穩定的一個職業，但自己卻甘之如飴，沒有更多其他的想法了。而她與39歲的「國民暖男」朴海鎮的際遇頗為相似，2人在奇幻浪漫喜劇《魔幻時刻SHOWTIME》 中野一拍即合，擦出超強火花。該劇下週一（17日）起，每週一至五晚上9點在衛視中文台播出。