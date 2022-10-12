針對國票金控與安泰銀行股份轉換案，因少數股東主張有金控法45條適用問題，提起董事會決議及股東會決議合法性訴訟，使得併購程序延宕，經商業法院積極審理，訴訟案已於12日宣判，國票金控取得勝訴，確認國票金控與安泰銀行的股份轉換案，無金控法45條適用問題，股東會程序及決議均合法有效。

金管會指出，當初基於這麼重大的議程，希望股東要有共識，針對這次判決，由於還沒收到判決書，無法評論。但國票金控擬併購安泰商銀之前遭金管會否准，主要是因四大疑慮，包括財務健全性、資金來源、併購綜效和員工安置計畫沒協商妥適等，如果國票金解決上述疑慮，可再行送件，沒有給予期限，但最終准駁權在金管會。

國票金控與安泰銀行股份轉換案，於去年底依據金控法26條規定，雙方分別經董事會通過召集股東會，在均無股東聲明異議情況下，股東會經特別決議，高度比例贊成併購案，雙方合意通過所簽訂的股份轉換契約，並向主管機關送件申請。但主管機關以國票金控董事會沒有高度共識且有訴訟爭議，核予緩議。

國票金控總經理蘇松輝表示，將銀行業務納入集團業務範疇，為該公司既定的發展方向，也符合公司最大利益，且為絕對多數股東所支持，對部分董事成員的不同意見，充分予以尊重，但在遵法的程序上向來秉持最嚴謹的態度，經內部法遵單位及外部法律顧問，重重檢視完成法定程序。

國票金控指出，這次未能在所簽定的股份轉換契約期限內，完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。

國票金強調，將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大經營版圖，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀行重啟談判的選項。