北極星-KY（6550）12日宣布，在FDA啟動了兩個腦癌GBM的臨床試驗，除了繼續進行傳統二期外，也加入Agile臨床試驗平台，啟動二三期的合併臨床試驗，目標直攻藥證。

飽受解盲成功利多出盡賣壓湧現的北極星，股價自6月中的今年最低86.1元起漲，9月23日盤中創下歷史新天價232元後，股價直接跳水下殺，昨（12）日盤中一度跌停，來到100.5元，終場以104元作收，總計解盲後跌幅已逾五成，市值也縮水至770億元，今（13）日將面臨百元關卡保衛戰。

北極星表示，旗下新藥ADI-PEG20治療肺間皮癌，在全球多國多 中心的三期臨床試驗解盲已成功，而聯合放射療法，用來治療腦癌膠狀母細胞瘤（GBM）的動物試驗與人體一期臨床試驗，也展現正向治療效果，因此才啟動兩項美國FDA腦癌二／三期試驗，預計最快兩年內完成。

ADI-PEG20治療腦癌GBM的兩項試驗中，第一個是加入Agile臨床試驗平台，啟動二三期的合併臨床試驗，目標直攻藥證。Agile平台是美國FDA核可的新型臨床試驗平台，將幾個腦癌的臨床新藥放在此平台上，共同分享對照組病人，如此每個臨床試驗的總人數可以比個別獨立進行時降低，且此平台已經跟歐美各大醫院簽約，招收病人較快，目標收錄約三百位病人，目前已經和Agile簽約並付頭期款，最近將開始招收病人。

另外，第二個腦癌GBM的臨床試驗，則是延續原來一期的臨床試驗，向FDA申請繼續進行傳統二期的方式， 採雙盲方式，預計招收一百位病人，由長庚醫院魏國珍教授主持，原來參與一期臨床的醫院都繼續參加，將再加入幾個國際的大醫院，預計可在一～兩年內完成目標。

GBM膠狀母細胞瘤是極為難治的腦癌，至今沒有特別有效的方法，平均存活期僅大約一年，北極星的ADI-PEG 20聯合放射線治療的方式， 經動物試驗及臨床一期的人體試驗，結果正面！