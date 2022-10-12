新竹市長選戰呈現「三強鼎立」局面，由國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安3人競逐。根據《菱傳媒》今（12）日公布最新的網路調查，高虹安聲勢開高走高，支持度達37.8%，值得注意的是，支持度29.68%的沈慧虹雖凝聚黨內基本盤，也拉開與林耕仁（支持度25.08%）的差距，但與高虹安的落差卻擴大；此外，有超過2成的國民黨支持者、過半反綠選民表態挺高虹安，也顯示新竹市的棄保效應已經發酵。

根據《菱傳媒》報導指出，在新竹市民進黨雖然固守基本盤，不過卻也拉抬了民眾黨聲勢，同時反綠的比例依然居高不下，結果顯示，有48.73%市民反綠，反藍和中間的比例則各為33.67％和17.61％；而絕對不考慮投票給民進黨、國民黨和民眾黨的比例分別為51.61％、34.94％和29.18％，相較前兩次調查，新竹市民反綠的情況沒有明顯轉變。

該份報導更指出，以政黨傾向來觀察的話，新竹的棄保效應越加明顯。國民黨支持者各有75.91％和21.24％的比例表示會挺林耕仁和高虹安。至於民眾黨的支持者，則高達96.37％挺高虹安，在選人不選黨的中立選民部分，支持高虹安、沈慧虹和林耕仁的比例各為43.87％、18.99％和21.85％。此外，反綠選民有55.80％表示挺高，這個數字不僅過半，更狠甩林耕仁的39.43％。

該份報導也表示，「藍白合」在「三腳督」的台北市、新竹市「棄保」中更是鬧得沸沸揚揚，在綠營鋪天蓋地的圍剿之下，新竹市民出現自動「分流」的走勢，有超過2成的國民黨支持者、過半反綠選民表態挺高虹安，也顯示新竹市的棄保效應已經發酵。