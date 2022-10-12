比漾廣場adidas專門店外觀打造新北最潮街角，周慶期間推出商品7折起。（吳松翰攝）
比漾廣場adidas專門店外觀打造新北最潮街角，周慶期間推出商品7折起。（吳松翰攝）
比漾廣場 adidas Originals SUPERSTAR 黑白貝殼休閒鞋，原價3090元、特價2590元，限量10雙。（比漾廣場提供）
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比漾廣場adidas Originals LOOSE DISNEY大學T恤，原價3090元、特價2472元，限量10件。（比漾廣場提供）
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比漾廣場NIKE BLAZER MID 77 JUMBO多色拼接男款，原價4500元、特價3990元，限量10雙。（比漾廣場提供）
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比漾廣場LANCOME極光水雙星組，價值9600元、特價6480元。（比漾廣場提供）
比漾廣場LANCOME極光水雙星組，價值9600元、特價6480元。（比漾廣場提供）
比漾廣場Dior J’adore經典香氛潤澤組，J’adore香氛100ml＋金萃潤澤身體乳75ml＋J’adore香氛5ml，推薦價6435元。（比漾廣場提供）
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比漾廣場Estee Lauder特潤修護必殺組，價值7980元、特價4200元。（比漾廣場提供）
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比漾廣場New Balance彩色泡泡糖休閒鞋，原價3480元、特價3132元，限量10雙。（比漾廣場提供）
比漾廣場New Balance彩色泡泡糖休閒鞋，原價3480元、特價3132元，限量10雙。（比漾廣場提供）
比漾廣場PHILIPS飛利浦奈米級空氣清淨機，原價2萬990元、特價1萬3990元。（比漾廣場提供）
比漾廣場PHILIPS飛利浦奈米級空氣清淨機，原價2萬990元、特價1萬3990元。（比漾廣場提供）
比漾廣場1929 HOME STUDIO 風之旅石墨烯日式被，原價6200元、特價2680元。（比漾廣場提供）
比漾廣場1929 HOME STUDIO 風之旅石墨烯日式被，原價6200元、特價2680元。（比漾廣場提供）
活動期間持比漾卡＋全館不限金額發票，即可兌換期間來店禮，10月13日（四）至10月16日（日）推出台南百年－食在福「鍋燒意麵」，限1500份。（比漾廣場提供）
活動期間持比漾卡＋全館不限金額發票，即可兌換期間來店禮，10月13日（四）至10月16日（日）推出台南百年－食在福「鍋燒意麵」，限1500份。（比漾廣場提供）

比漾廣場8周年慶於10月13日起熱鬧登場，全館商品7折起，整檔期26天至11月7日，期間有11項會員好禮，最高26%購物回饋，除了十足抵用的滿千送百活動，也針對化妝品、服裝、家庭用品等100項超夯商品加碼。比漾廣場副董事長周寶文指出，近期實體商場人潮買氣都大增，化妝品預購業績就成長16％、來客數成長17％，預計周年慶全檔期業績目標上看3.5億元，成長9.3%。

比漾廣場周年慶全館活動，10月13日（四）至10月26日（三）首14天，化妝品單櫃滿3000元贈400元贈品券，全館指定櫃位累計滿2000元贈200元贈品券，集雅社大家電單櫃滿1萬元贈1100元贈品券。

比漾卡指定業種滿額贈，10月13日（四）至10月16日（日）小東區／男女童裝／內睡衣單櫃滿3000元贈400元贈品券；10月13日（四）至10月26日（三） 無印良品單櫃滿3000元贈200元贈品券（每卡限換5份），珠寶區／萬寶龍／施舒雅單櫃1萬元贈1000贈品券，運動品牌累計滿3000元贈200元贈品券，ABC MART單櫃滿3000元贈300元贈品券，KARADA單櫃滿1萬元贈500元贈品券。

而看好運動休閒業種銷售成長高，運動品牌adidas專門店也盛大進駐1F，導入adidas專業運動鞋、潮流服飾、配件、訓練用品等系列商品，亮麗外觀也打造新北最潮街角。adidas同慶比漾廣場周年慶，期間推出商品7折起，單筆滿5000元贈限量品牌後背包乙個。

家電部分，現在除了功能，美觀與特色的外型也是主打重點，集雅社推出LG 27吋StandbyMe閨蜜機、SAMSUNG 50吋4K風格電視及微型投影機，具風格的設計提升居家生活質感，另推薦PHILIPS飛利浦奈米級空氣清淨機，特價1萬3990元。加上天候漸冷，持比漾卡10月17日至10月20日、及10月24日至10月26日，寢具區指定單櫃滿1萬5000元，加贈200元贈品券，限50份，推薦1929 HOME STUDIO風之旅石墨烯日式被，原價6200元、特價2680元。

此外，香水成為現代人另種形態的化妝品，比漾廣場推出各式男香、女香、精油擴香組、沐浴組，及手護系列等。DIOR特別從法國空運來台各式精品香氛禮盒，限量香氛圖騰搶先收藏；10月13日至10月26日於GUERLAIN買指定香水，滿6000元贈限量皇家蜂王乳美肌禮；L’OCCITANE也有比漾獨家組合，普羅旺斯美好手霜6入組，價值2400元、特價1750元。

「金門物產展」是比漾廣場的年度盛事，也是周年慶必造訪活動。今年金門展自10月19日（三）至10月31日（一）於9F宴會廳舉行，除邀請金門酒廠、金合利鋼刀、金永力鋼刀、天根草典（一條根）、金大牧場、馬家麵線、聖祖貢糖、陳金福號貢糖、天王貢糖、浯州陶藝等18家在地品牌進駐，同時也與「金門水試所」合作，推出金門特有的「歐亞水獺」系列商品，展區累計滿1800元贈100元金門展抵用券。

來店禮部分，今年比漾卡來店禮首波推出麵食系列，選自台灣在地好物，蒐羅各地具百年工法或以天然素材所製成的商家。期間持比漾卡＋全館不限金額發票，即可兌換。10月13日（四）至10月16（日）推出台南百年－食在福鍋燒意麵、10月17日（一）至10月20日（四）推出台中百年－三風製麵特色麵等。

比漾廣場App也全新改版上線，包括Beyond Pay、App購物、商圈外送、商品訂閱制等。10月20日（四）至11月7日（一）持台新銀行比漾聯名卡綁定Beyond Pay，平日館內消費享會員點數3倍回饋、假日館內消費享會員點數5倍回饋；11月起民眾也能透過App下單，從美食、服飾、配件到運動用品，結合館內及館外逾200個品牌，一指下訂商品就送到家。

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