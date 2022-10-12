韓國喜劇片接力在台上映，繼《樂透大作戰》以及《政客誠實中2》後，又一部由溫馨爆笑的電影《笑子當老大》，是《熱戀年代》的導演李延宇暌違8年的最新編導作品，將「無名偕星當黑幫老大」的異想天開情節，佐以瘋狂喜劇融合犯罪驚悚題材，展現出無法預測的多重魅力，為觀眾帶來安慰與歡笑，這也讓該片上週於韓國上映之後，一舉笑奪「本土新片票房冠軍」。

該片找來宋詩曦、羅美蘭、李凡秀領銜主演，曾以《政客誠實中》勇奪「青龍獎影后」的羅美蘭，在片中詮釋年輕時只要一見到她，就無法擺脫她致命魅力，因此擄獲全村男心的村花，如今卻在家鄉當計程車司機的「永心」。只見她在片中以清純長髮、紅色高腰褲、皮夾克，搭配爽朗可愛的微笑，展現出不尋常的魅力。角色不僅形象可愛，更是充滿自信，羅美蘭也將貢獻出前所未見的搞笑演出，讓人期待這位喜劇女王的華麗回歸。

羅美蘭透露該片的魅力與特色：「雖然電影從遠處看，可能是非常悲劇的狀況，但如果仔細觀賞的話，其中卻包含非常了不起的喜劇。」而對於這次詮釋風靡全村的村花，也讓她拿因為電影《初戀築夢101》而獲得「國民初戀」美譽的秀智來舉例：「如果秀智是『國民初戀』，那麼我的角色就是國民『末戀』了，我會堅持到最後的！」才華滿分的發言也讓人笑到噴飯。《笑子當老大》將於10月28日在台上映。