國境解封第二階段13日上路，市場期待後疫情時代旅遊需求爆發，但凱基投顧指出，儘管客運營收回升彌補部分貨運營收下降，但高油價與客運變動成本提高，華航（2610）、長榮航（2618）明年獲利將衰退，評價有下修空間，雙雙降評「賣出」，與美銀證券同樣持保守觀點。

美銀證券指出，先前萬眾期待的解封驚喜高潮已過，意味國境開放利多出盡；華航、長榮航評價偏貴，給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅15.3元與22.2元，為研究機構中最低。

凱基投顧降評航空雙雄至「賣出」後，對華航股價預期與美銀一樣，都是15.3元，對長榮航股價合理估值則是23元，均隱含雙位數回檔幅度。

法人估算，長榮航今年每股稅後純益（EPS）來到1.74元高峰後，明年將大幅衰退56.5％，EPS剩下0.76元；華航不僅今年就將年減57.1％，EPS降至0.72元，明年恐再衰退62.4％，EPS只剩0.27元。

凱基投顧預期華航、長榮航在解封後，明年的全球客運收益公里數（PRK）逐季走高，恢復到2019年疫情前的75％與76％，客運單位收益在開放初期，將因票價上漲提高，但隨航班逐步開出，則會逐季下滑。

航空貨運方面，凱基指出，隨疫後貨運量供給增加，且疫情帶來的貨運需求消失，景氣疑慮又使貨運需求減低，航空貨運市場將呈量縮價跌之勢，華航、長榮航今年貨運營收將年減8％與9％，明年的年減幅度劇烈放大為49％與59％。