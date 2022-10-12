台塑集團旗下四大公司，2022年第三季營業損失合計約為新台幣182億元，主要來自中國大陸防疫措施持續控管，加上油價成本偏高且波動，導致庫存損失與產品價差微薄。台塑四寶的信評機構中華信評12日表示，持續的產業下行趨勢，可能會使得這些公司的評等緩衝空間縮減；所幸各公司的資本結構強健，未來二至三季應仍可吸收獲利能力與現金流量疲弱所造成的財務影響。

台塑四寶是台股塑膠類股的中堅力量，中華信評授與的評等分別為台塑（twAA/穩定/twA-1+）、南亞塑膠（twAA/穩定/twA-1+）、台灣化學纖維（台化，twAA/穩定/twA-1+），台塑石化（twAA/穩定/twA-1+）。

中華信評主辦分析師許智清評估，台塑集團四大公司的獲利能力可能無法在今年年底前，出現顯著復甦，主要有三項因素：一、中國大陸清零政策與不動產市場持續低迷的現象，將使中國國內需求2022年年底前的復甦速度減緩。二、高通膨率與高利率將對出口造成衝擊，並進一步降低亞洲的化學品需求。三、原油價格仍居高不下，且持續震盪。

中華信評目前預期，台塑企業四大公司2022年的EBITDA總額將下降至新台幣1,500～1,600億元，遠低於中華信評先前預測的新台幣2,100～2,200億元。同時，預期四大公司2023年的營運績效表現可望逐漸改善，但需求疲弱與高油價可能會使改善幅度受限。

除了台塑四寶今年第三季出現營業損失共新台幣182億元，中華信評亦估計，同期間還將合計發放近新台幣1,500億元的現金股利。四大公司2022年至2023年擬制合併的借款對EBITDA比，從2021年的0.6倍增加至約2倍，遠高於中華信評先前預測的1倍左右之水準。