烤魷魚不稀奇，但你看過「烤鯊魚」嗎？有網友分享火烤全鯊的影片，不過仔細看就會發現，這隻鯊魚的肉竟然是綠色的，且整隻都是用「茄子」雕刻拼裝而成，新奇的模樣獲得上千網友按讚。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享影片，只見一隻被竹籤串起的「小鯊魚」，在網子上不斷被翻烤，但定睛一看，這尾鯊魚有著黑色外皮，腹部的魚肉卻是淡綠色，原來是有民眾把茄子組成鯊魚的形狀，精湛的刀工刻劃得唯妙唯肖，連胸鰭、尾鰭、背鰭，都完整呈現。原PO不禁笑說「有吃過整條的烤魷魚，還沒吃過整條的烤鯊魚」。

影片發布後，目前有超過5000人按讚，紛紛留言，「太神啦！這刀工太細緻了吧」、「我書讀得不多，別騙我」、「新品種：茄鯊」、「茄汁鯊魚」、「明年中秋安排一隻」、「這條鯊魚有毒，綠綠的」、「這雕工只能給讚」。

雖然影片中鯊魚造型的茄子大獲好評，不過仍有不少人將茄子視為便當裡的「地雷配菜」，事實上，根據台灣癌症基金會資料顯示，茄子富含維生素A、維生素B群、維生素C等營養素，有助於降低膽固醇，還有良好的抗癌作用。看來這隻茄子鯊魚不僅外貌讓人驚艷，就連內在也極具營養價值。