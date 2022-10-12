年底九合一選舉近在咫尺，各政黨都摩拳擦掌準備，而臉書粉專《TPOC台灣議題研究中心》今（12）日就在臉書上指出，「九合一選舉冷颼颼，藍綠基本盤熱度『比四大公投還冷』」，更拿出了最新民調分析藍營、綠營的臉書側翼粉專近30天的數據，直言「如果侯友宜低票當選新北市長，恐怕影響他爭取2024總統大位的入場券」，引發討論。

臉書粉專《TPOC台灣議題研究中心》指出，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析藍營、綠營的臉書側翼粉專近30天的數據，以了解藍綠基本盤對於九合一大選的反應熱度，並和去年四大公投時的同期數據進行比較（意即統計公投前約五十天，藍綠基本盤30天的臉書數據）。

從結果中可以看到，藍營部分在公投期間(2021/10/3-2021/11/2)的發文數一共有9880筆，粉絲互動數則有334萬1913次；九合一大選期間(2022/9/11-2022/10/10)的發文數有6579筆，粉絲互動數則有225萬7122次。而綠營部分在公投期間(2021/10/3-2021/11/2)的發文數有8519筆，粉絲互動數則有961萬9291次；九合一大選期間(2022/9/11-2022/10/10)的發文數則有8676筆，粉絲互動數有928萬3484次。

TPOC分析，無論政治立場親藍或親綠的側翼臉書，公投時的臉書貼文都能創造比今年選舉較高的粉絲互動數，相較於年底大選，公投反而較能激起基本盤支持者的熱情，創下的流量較高。去年公投最終投票率約四成，雖公職人員選舉投票率必然高過公投選舉，但目前藍綠支持者熱情比去年公投還低，可推估年底選舉的投票率會較4年前低。

最後TPOC也分析，值得注意的是，數據目前呈現出藍綠基本盤「綠較熱、藍較冷」，首當其衝的恐怕是新北市長侯友宜，如果「低票當選」，恐怕影響他爭取2024總統大位的入場券。而基本盤綠熱藍冷，也對選民結構藍大於綠的選區形成一定壓力，還是得製造一些火花，讓藍營支持者如實去投票，才能確保選情不會翻車。