大陸女星于文文畢業於美國音樂名校伯克利音樂學院，主修電吉他，2014年在台灣出道並發行首張專輯《鬥志》，之後主演電影《前任3：再見前任》，為電影創作的插曲《體面》一炮而紅，近期她參加選秀節目《乘風破浪》，直率的發言和不做作的舉動深獲粉絲喜愛，于文文日前參加時尚活動，深V火辣造型掀起網友討論。

于文文11日參加Alexander McQueen的活動，當天她難得打扮嫵媚，長捲髮披肩，一襲米白色細肩帶長裙優雅大方，深V領口設計露出傲人上圍，于文文妝容精緻，頗有女王氣場，火辣造型讓粉絲看到目不轉睛。許多粉絲激動直呼：「好漂亮！」、「獻上我的膝蓋」、「這也太美了吧，能不能嫁給我！」、「美得神魂顛倒」、「我都流鼻血了」、「太好看了救命…身材也好好」、「什麼名媛風範啊，不經意流露的風情讓我我只想拜倒，要什麼理智，尖叫就行！」

于文文罕見穿上性感長裙。（圖／于文文微博）

于文文外型亮麗。（圖／微博）

于文文在選秀節目《乘風破浪》中前期爭議較多，打扮較為中性，曾在聊天時說自己不做美甲、不是女人，後來面對那英和寧靜都不想選她的局面，于文文當眾反問那英「那怎麼辦呢」，讓場面一度陷入尷尬，寧靜在後期採訪點評于文文「她不知道自己在懟人」，後期觀眾漸漸看到于文文的魅力，于文文作為隊長能將成員的優勢發揮到最大，讓團體的表現可圈可點，在節目播出後粉絲數暴漲54萬，可見個人魅力十分強大。