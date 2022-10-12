「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）之前在節目透露，有位從《大學生了沒》出道，現在很紅的女星，私底下是雙面人，讓她嚇到退出節目，而網友瘋猜主角是Lulu(黃路梓茵)，讓衰捲進風波的她，無奈發文自清，還表示「未遇過這位網紅」，不過現有網友挖出證據打臉，讓Lulu也怒了忍不住反擊。

Lulu發文自清之外，也表示「「未遇過在S姐節目中分享故事的這位網紅」，不過現有網友挖出兩人過去同台的影片，是Lulu到東吳大學出任務，要搭訕正妹並邀約進棚錄影，最後成功帶回的，就是暱稱為「德德」的Sabrina，對此，該網友也質疑「妳說未遇過在S姐節目中分享故事的這位網紅，但是LULU，2013/04/03播送的節目，該網紅是你去東吳大學挖掘的正妹耶，也有同台上節目」。

對此，Lulu的師父黃子佼先跳出來回應該網友，「懂您的意思，您願意聽聽我的解讀嗎？」並以自己多年主持的經驗為例，「連上個月訪過的藝人，我可能都不記得，因為主持人每一天累積會遇到的受訪者，非常多，包括素人，甚至改過名字。所以Lulu沒想起來就這樣寫，似乎可以理解，況且，九年欸，也可能根本不記得。」

Lulu和黃子佼回應網友。(圖／取自Lulu臉書)

而隨後Lulu也無奈表示「煩請這些悠閒的網友們適可而止，謝謝你們的指教。九年前搭話的人要怎麼記？後來她也來過大熱門呀，怎麼不貼上來呢？重點根本不在此，清者縱使自清，被這樣用帶風向的方式做報導，對方道歉、S姐道歉、製作單位道歉一百次都沒有用了~我到底要扛這個黑鍋到什麼時候呢？唉~快煩死了！」

其實，Lulu今(12日)出席三立電視台金鐘分享會時，就被問到曾和Sabrina有同台過，Lulu坦言，「每次錄影這麼多人，真的不會記得跟誰見面過」，而Sabrina和小S事後都有向她道歉，「我覺得這件事就到此為止，網友們也不要再翻過去的東西，也不要為了打臉而打臉」。