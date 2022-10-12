美國9月生產者物價指數（PPI）超乎預期，市場屏息以待聯準會（Fed）會議紀要，10年期美債殖利率來到3.94%。美股3大指數早盤漲跌互見，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數狹幅震盪。

截至台灣時間22點28分，道瓊工業指數上漲118.83點（或0.41%），暫報29358.02點；那斯達克指數下跌13.17點（或0.13%），暫報10413.02點；標普500指數上漲3.05點（或0.08%），暫報3591.89點；費城半導體指數下跌21.21點（或0.96%），暫報2197.28點。

5大科技巨頭唯Meta下跌，半導體類股漲跌不一，超微、輝達跌超過1%，台積電ADR小漲0.2%，聯電ADR漲超5.6%。

美國9月PPI年增8.5%、月增0.4%，雙雙超乎預期；而9月核心PPI年增7.2%，小幅高於預期，月增0.3%，平於預期。