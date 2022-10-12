台北101獨家與5樓大安東尼餐廳合作，推出「萬聖節搗蛋大餐」。（吳奕萱攝）

Damper Baby及101明星熊即起至11/30，每周六日下午2點與4點，將於台北101觀景台雲端秘境花園區驚喜現身。（台北101提供）

台北101獨家與5樓大安東尼餐廳合作，推出「萬聖節搗蛋大餐」。（吳奕萱攝）

台北101打出「萌經濟」，推出「樂去101 Journey 101」活動，將由台北101吉祥物IP－101明星熊，及Damper Baby擔綱主角，舉辦假日「搗蛋明星同樂會」、「捕捉搗蛋明星」，及萬聖節應景的「搗蛋明星變裝大遊行」多重活動，與顧客歡樂過節。

台北101吉祥物Damper Baby，及101明星熊，分別是台北101觀景台、購物中心的IP代言人，外型療癒，預計將陸續參與今年10至12月館內主題活動，一現身就能吸引大量目光與各種搶拍，更帶動現場買氣，是台北101高人氣的活動之一。

101為擴大慶祝萬聖節，舉辦多元活動響應，其中特別與5樓大安東尼餐廳合作，推出「萬聖節搗蛋大餐套票」，價值3500元的套票，內含兩張大人觀景台門票，最多共可帶4位小朋友，及品嘗大安東尼的限定萬聖節搗蛋套餐，餐點包括搞怪倫巴底豬腳、魔法奶油培根蛋黃細圓麵，及雲朵冰淇淋等，規劃結合遊戲、觀光與美食的精彩體驗行程。

而Damper Baby及101明星熊，即起至11月30日，每周六日下午2點與4點，將於台北101觀景台雲端秘境花園區驚喜現身，近距離與民眾互動玩耍、唱歌跳舞；而他們也將不定時出沒在購物中心及觀景台各處，顧客只要捕捉到穿戴著萬聖節南瓜造型的101吉祥物，且留下合影紀錄、完成活動任務，即可得到「101好友禮」。

至於小朋友們最期待的討糖活動， 台北101將於10月28日至10月30日3天，由101明星熊與Damper Baby領軍帶隊、垂直搗蛋，從B1一路討糖到89樓觀景台，活動時長1.5小時，並結合觀景台小朋友場域導覽行程，每日三梯次，預購票1200元（一位大人可帶兩位小朋友)，購票可至https://bit.ly/3emAAgj。