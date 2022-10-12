中信兄弟靠著洋投泰樂7局僅被敲2安無失分，以4比3擊敗富邦悍將，兄弟拿下3連勝、8連不敗，下半季封王魔術數字減至M6，最快16日可封王。

泰樂10月1日先發後曾出現背部緊繃、拉傷的情況，還先到二軍去投了1場比賽，測試身體狀況，今天他用106球主投7局，投出6次三振、1保送，僅被敲2支安打、無失分，拿下本季第3勝且是個人3連勝。

「今天從一開始的感覺就很好。」泰樂表示，先前到屏東調整就是為了今天，非常開心能夠從回一軍的投手丘，現在投完後身體狀況也很好，「或許明天起床會有點痠痛，但目前感覺都很好。」

泰樂繳出7局無失分好投，繳出來台代表作，總教練林威助賽後也點出關鍵，「他現在投球比較不會有太明顯的壞球，控球也比之前穩定許多。」

泰樂則表示，今天新莊右外野大逆風也有助於他執行投球策略，如果讓對方打者打到那裡，會收到不錯的效果，加上現在季節進入秋天，氣溫涼爽許多，也讓他更能全力投球。

而另一地在台南的比賽，統一獅以2比3不敵樂天桃猿，苦吞近期7連敗，提前在「5搶3」的季後賽出局，讓味全龍鎖定年度第3位置，不過富邦仍有最後一絲爭奪下半季冠軍的機會，只要接下來兄弟再贏1場或是富邦再輸1場，龍隊就能確定拿下睽違23年的季後賽門票。