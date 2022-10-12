許多人都把汽車、機車珍視的像是小老婆一樣。不過一位網友表示，高雄左營區的明德國小附近竟有「抹屎怪客」出沒，在多部汽機車的手把上抹上一層咖啡色大便，目前已向警方報案，未來也一定會提告到底。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，「真缺德，會有報應」，指出左營明德國小附近有人惡意塗抹大便，目前他已向警方報案，希望警方能夠迅速找到嫌犯將其繩之以法，自己也會提告到底；原PO說明，嫌犯惡意針對手把塗抹大便，且在場的多部汽機車全都受害。

嫌犯也對機車的把手、座位進行抹屎動作。（翻攝自爆料公社臉書）

從照片可以發現，嫌犯除了在機車加油的右把手、座位塗抹上咖啡色的大便，路邊停車的紅色、銀色轎車也都慘遭抹屎，嫌犯甚至一路從轎車的把手抹到車門、車窗、後照鏡上，讓人彷彿隔著照片都能聞到惡臭味。

對此，許多人紛紛回應，「看來是個狠人…」、「這厲害，沒抓到人之前還不能洗，不然證據就沒了」、「敢拿在手上，值得尊敬，但是…怎麼不抹自己的臉？」、「我知道這是一件讓人生氣的事情…但我還是笑出來了…抱歉」。