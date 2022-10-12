受邀來台國慶演出的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部，表現博得滿堂彩，與台灣其他名校同台表演的話題也延伸到台日網路，掀起熱議，不少日本學子，聽到台灣學生是早上8點開始上課都嚇壞，直呼會想死。

橘色惡魔演出力壓全場，不少人也紛紛詢問，為何日本學生表現如此優秀，得到的是練習強度高，且時間長的答案，也引發台灣民眾好奇，直問日本學生們怎麼有辦法擠出這麼多練習時間，而原因就在於日本上課時間短，早上9點上課，下午3點就放學，沒有社團的回家、打工或外出遊玩，有社團的就參與活動。

京都橘高校吹奏樂部員們返國時，帶著滿滿伴手禮，依依不捨離開。(圖／翻攝日本台灣交流協會臉書)

臉書《臺灣青年民主協會 TYAD》就指出，擁有百萬粉絲的YouTuber「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」曾在日本街上訪問當地高中生，向他們表示，台灣學生上課時間是早上8點到下午5點，長達9個小時，日本學生們當場露出難以置信的表情，直問「真的嗎」、「沒騙人吧」、「聽起來就討厭」、「好痛苦啊」、甚至有人回答：「是我的話會想死」。

事實上，日本學校上課時間並沒有完全統一，不少學校也規定8點45或50分到校，但都沒有8點半前就要到校的情形，同時放學時間最晚也不會超過下午4點。

此外，日本的學期制度也與台灣非常不同，都採用三學期制，第一學期從4月到8月，第二學期從9月到12月，第三學期從1月到3月。暑假為7月底到8月底，寒假為12月底到1月初，以及春假從3月底到4月初。