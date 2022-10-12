中信兄弟隊長王威晨連續3場比賽都繳出3安「猛打賞」，本季安打數來到124支，賽後打擊率也從3成08升至3成12，他表示，前陣子狀況有些不穩，自己也有做出改變，最大關鍵就是「想法簡單一點」。

王威晨今天首打席敲出二壘滾地球出局後，接下來3次打擊都敲安，也讓他本季安打數超越隊友江坤宇來到第3名，落後樂天桃猿林立5支、富邦悍將范國宸3支；打擊率3成12排名第5，林立則是以3成31打擊率續坐打擊「四冠王」。

對於個人獎，王威晨坦言現在還不做多想，但只要有機會都會盡力爭取，「雖然知道現在球季快結束了，但現在球隊有非常重要的目標，要搶全年度跟下半季冠軍。」

王威晨強調，在爭取個人獎前最大前提就是球隊要贏球，而他近期也在打擊策略上作出調整，「狀況不到差，但不太穩定，所以希望想法能夠簡單一點，多一點『阿達力』的球，目前效果、結果也都滿好的。」

從季初扮演球隊開路先鋒，到現在扛兄弟中心打線，王威晨認為不管打第幾棒策略都相同，「唯一會改變只會是因為場上狀況，而不會因為棒次改變攻擊策略。」