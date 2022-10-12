房價高漲讓不少人望而卻步，但也有人勇於實現買房夢，一名21歲的男網友表示，自己擔任作業員底薪僅25K，工作三年後買下1200萬的預售屋，看好未來房價漲勢能再增值，但手法曝光後引起網友熱議，認為風險太大，恐害父母要幫忙還房貸。

一名網友在Dcard發文表示，自己18歲開始工作，已擔任作業員三年，雖然每月底薪只有25K，但靠每天加班能衝上50K，上個月跟表哥去看了預售屋，覺得地段好加上父母也支持，自己就辦理信貸付了1200萬的預售工程款，取得房屋所有權，直呼「發現買房真的不難，而且房價還會持續增長」。

原PO被表哥說服，第一筆工程款用信貸買，可先獲得房子的擁有權，房子增值的速度比信貸利息還多，1200萬的房一年增值3%就有36萬，比信貸一年利息還多，認為先買房是穩定的投資。

貼文一出引發網友熱議，但一面倒地不看好，「預售屋頭期款只要在工程完工內分期付款，但後面的貸款還是很拚啦」、「這種幻想式的投資，改天房子就是法拍屋了」、「只有你可以順利的繳完房貸才是真的」、「希望原PO父母做好幫你還房貸的準備」、「你自備款不足還要拆好幾期去付，等到成屋開始繳房貸的時候，你不要又出來哭沒錢繳喔」。

也有人分析手法，「他的頭期款（工程款）是信貸借來的，等於全額自付沒錯，向未來的自己借錢買房」、「坊間很多零元買房投資的課程都是講這個，反正就是20%頭期款信貸80%房貸，零本金買房再申請寬限期，然後再賣掉賺錢，房價某種程度就是被這種機制吹漲的，可以說是這代人向未來預支買房」、「獲利了結是要把房子賣掉，沒賣掉的前提下，就繼續背信貸+房貸」、「短期換屋重稅之下，每年也就可有可無幾十萬吧，離致富也是十萬八千里」。

由於原PO所述的買房手法風險極大，還有網友質疑原PO可能是投資客、建商或是銀行專員，在騙人趕快進場接盤或借信貸，不然另一個可能就是被表哥騙了。