軟性飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）12日公布，第三季營收年增近9％，該公司鑑於持續調漲旗下產品價格以反映成本，再度上調全年營收展望。百事可樂今年有機營收料成長12％，高於7月預測的增幅10％，全年每股盈餘增幅10％，也高於先前估值8％。