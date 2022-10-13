百事可樂Q3營收年增近9％ 調高全年展望 00:132022/10/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟性飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）12日公布，第三季營收年增近9％，該公司鑑於持續調漲旗下產品價格以反映成本，再度上調全年營收展望。百事可樂今年有機營收料成長12％，高於7月預測的增幅10％，全年每股盈餘增幅10％，也高於先前估值8％。 GDP年增率暴增 越股再添力 通膨發威 重要民生物資增幅8年新高 美而快9月營收2.82億 同期新高 #百事可樂 #增近 #高於 #展望 #增幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》航空雙雄Q3營收攀升今年新高 Q4營運續看漲 14:212022/10/11 財經 原物料飆漲，急需周轉金 前八月企業增貸1.39兆 04:102022/10/07 財經要聞 就業強 升息放緩無望 美股狂跌 23:362022/10/08 財經 權證市場焦點－元晶 出貨旺季來了 04:102022/10/12 證券．權證 酷夏給利 全家Q3營收奔新高 04:102022/10/08 財經要聞 星宇9月營收2.84億元雙增 11月航班大增近5成 16:232022/10/11 財經 美企Q3財報 恐為2年來最糟 04:102022/10/09 全球財經 《熱門族群》台塑四寶看Q4 展望、油價一次解析 16:132022/10/11 財經 美台財報周 台積大立光市場風向球 04:102022/10/10 財經要聞 美國9月PPI持續升溫 月增0.4％、年增8.5％ 00:182022/10/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。