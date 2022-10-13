法國奢侈品巨頭LVMH集團未受通膨影響展現成長動能，第三季整體營收年增近兩成優於預期，受惠於美元強升，赴法美國遊客狂掃貨，還有中國防疫限制放寬，帶動亞洲銷售回溫。

LVMH集團11日公布，Q3（迄至9月）集團營收達197.6億歐元，相較去年同期的155.1億歐元年增率19％，優於分析師預期的13％增幅。貢獻集團近半營收的時尚品牌路易威登（Louis Vuitton），營收年增27％達96.9億歐元。LVMH未公布季度獲利數字。

上季LVMH歐洲地區的有機營收季增36％，美國地區季增11％。但LVMH財務長紀歐尼（Jean Jacques Guiony）表示，近幾個月來LVMH的業務重心由美國轉往歐洲，因為美國消費者利用美元走強，飛到歐洲爆買精品。Q3亞洲市場的有機營收成長率6％，相較前兩個季度明顯改善。LVMH今年上半亞洲營收成長受到壓力，歸咎於全球最大奢侈品市場中國的清零政策，上海等大城實施嚴格防疫封控。

LVMH表示，即便經濟與地緣政治動盪，該集團仍有信心延續目前的營收成長動能，此外集團也將維持成本管控並慎選投資。

LVMH是第一家公布第三季財報的奢侈品集團，愛馬士（Hermes International）及古馳（Gucci）母公司開雲集團（Kering），預訂於10月20日發表Q3業績。

縱然有通膨升溫、供應鏈問題、俄烏戰爭諸多挑戰威脅全球經濟，LVMH等跨國奢侈品業者因疫後報復性消費受惠的熱潮，並未見有消退跡象。

通膨、戰爭等因素衝擊經濟，主流零售商的顧客確實感受到壓力而緊縮荷包。但精品名牌訴求的金字塔頂端客層不受影響，照樣爆買不手軟。