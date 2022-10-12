韓國電影《人生真美麗》由《雞不可失》柳承龍、《天空之城》廉晶雅主演，故事敘述時日無多的妻子世妍（廉晶雅 飾）向丈夫振奉（柳承龍 飾）提出「尋找初戀」的荒唐要求，丈夫只好陪她踏遍全韓國尋找初戀，並發現意想不到的真相，以催淚感人的劇情，觸動人心的真誠演技擄獲觀眾的心，在韓國知名電影網「CGV」觀眾滿意度持續維持95%，許多觀眾紛紛淚推：「不小心哭到口罩都濕透了！」

片中飾演家庭主婦的廉晶雅，首度和柳承龍合作，展現寫實的夫妻演技，她表示：「我一直希望能和柳承龍演員合作，看了很多次《雞不可失》，覺得柳承龍的喜劇演技是獨一無二的。實際和他合作後就覺得他是『振奉』本人，演技太精湛了，很榮幸能跟他合作！」廉晶雅不僅拍攝時邊拍邊哭，後來《人生真美麗》成品出來後，也是看了4次仍哭不停，「拍攝時，有2幕場景要努力壓抑內心的情感才有辦法順利拍攝，但有一幕和孩子通話的場景，我最後仍忍不住演到真的痛哭。」

廉晶雅和柳承龍在片中一路從20多歲演到50多歲。（車庫娛樂提供）

柳承龍和廉晶雅展現了角色20多歲到50多歲的演技，2人透露這是拍攝時覺得最辛苦的部分，柳承龍表示：「當初看劇本時，以為角色20多歲時期會讓年輕演員來詮釋，但沒想到最後是由我和廉晶雅親自演出。電影中有我當新兵被拖走的場面，但不管怎麼看，我那張臉就像連長一樣老成！」廉晶雅則表示很感謝化妝團隊、服裝團隊及CG團隊的幫忙，才能讓她看起來比較年輕，但她也開玩笑地說感覺效果比柳承龍的情況好很多。

柳承龍在片中裝嫩被嫌老。（車庫娛樂提供）

柳承龍20多歲長髮照震驚網友。（摘自韓網）

柳承龍也笑曝：「之前試映會，有些人看了電影後竟然說：『太不像話了，20多歲怎麼會長那樣？』但當大家看到我本人20多歲時的照片後，都認可了我在電影中20多歲的模樣。而且還問說我本人20多歲時怎麼會長成那樣，當時我因為公演而留了長髮，看起來比較老。」近期柳承龍20多歲的照片在網路上流傳後，觀眾都很驚訝原來他當時長得比現在還要老，而再度引起話題。

邕聖祐則飾演女主角的初戀「政宇」，散發出青春單純的魅力，飾演廉晶雅高中時期的「少女世妍」的朴世阮直呼：「邕聖祐就是『政宇學長』本人，他原本就很帥氣了，所以我很自然地就能展現對他心動的模樣，很容易就能入戲。」導演坦言先前對於邕聖祐有一點偶像的刻板印象，後來完全改觀，對邕聖祐的表現感到很滿意，「他對作品的態度以及苦惱該如何詮釋角色的模樣，令人感覺像是名成熟的演員。」

邕聖祐扮「初戀」獲好評。（車庫娛樂提供）

偶像出身的邕聖祐在這4年期間，參演了4部電視劇、4部電影，以相當驚人的速度努力在演員這條路上耕耘，他謙虛表示：「拍電影很開心，但看到自己在大銀幕上的模樣還是滿不好意思的。自己在演技上仍有許多需要改進的地方，覺得要更努力才對！」

廉晶雅也大讚：「邕聖祐真的就像大家的初戀！」柳承龍對於邕聖祐的表現也讚譽有加，甚至推薦他一起參演新作《鄭家牧場》（暫譯），「當時在《鄭家牧場》中有個角色還未找到適合的演員來詮釋時，我就向製作團隊推薦了邕聖祐，他在拍攝現場的態度真的很好，也十分努力，表現得非常好，讓整個團隊都很開心！」邕聖祐對此也感激表示：「真的非常感謝柳承龍前輩，當時真的每天都心懷感激地進行拍攝！」

崔國熙導演表示想透過這部作品，傳遞出「人生雖有限，但可以活得很美麗、過得很幸福」，柳承龍則說這是一部能讓人回顧一次自己的人生，令人想起重要的家人的作品。《人生真美麗》將於本周五（14日）在台上映。