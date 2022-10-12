來台中聽爵士樂！盧秀燕今(12日)在臉書發文宣告：臺中爵士音樂節，不用再敲碗！今年爵士音樂節完整回歸！爵士音樂節是台中人揪團的盛會，我們會找各地的朋友來到台中，一起躺在草地上與好朋友、與孩子，望著星空、聽著優美的爵士樂。

備受樂迷期盼的2022台中爵士音樂節，將於10月15日在台中市民廣場隆重登場，從10月15至23日連續9天，匯集國內外知名爵士樂團及台灣各大金獎爵士樂手同台演出，以媲美國際水準的舞台音響，專屬台中爵士音樂節的大編制、雙鼓企劃，帶來20場特色爵士演出。

今年的活動主題為「Jazz Unlimited 爵士不設限」，集結「經典年代、城市脈動與自由靈魂」三大元素，由多組知名樂手及樂團接力演出，包括台灣爵士鼓王「黃瑞豐」、TPO Big Band搭配實力派男歌手「聶雲」強強聯手，更邀請到新興跨界原民歌手「žž瑋琪」帶來精采絕倫的爵士盛宴！

「這樣美好的時刻，就在10/15-10/23。」盧秀燕說，只有一句話要交代大家：「現在你該揪團來參加爵士音樂節了！」