29歲「登山女神」曾格爾今年10月用13小時速攀世界第八高峰Manaslu（馬納斯盧峰），打破女性無氧登山記錄，近日因被富商妻控告侵害配偶權，創下的輝煌成績備受質疑，身為富商妻好友的女星賈永婕也很好奇真實性。對此，曾格爾PO出各種證據，證明自己確實有攻頂並破紀錄。

登山好手張元植6日發文質疑曾格爾的速登高峰成績，賈永婕也留言表示：「這一切真的只能自由心證嗎？沒有任何方式可以得到事實嗎？畢竟誠實是運動員最基本的價值！品德操守亦是！」今（12日）曾格爾PO文解釋登頂紀錄的固定流程，「尼泊爾官方會派認證官Liaison Officer至大本營，在登山者出發時紀錄時間，並全程留守大本營追蹤該名登山者的GPS，而登山者回到大本營後則必須提供環景的登頂照片與影片，完成以上流程才算攻頂成功。」

曾格爾PO攻頂環景影片。（截圖至曾格爾臉書）

曾格爾透露，認證官晚間18點半到大本營紀錄時間，她和團隊於19點55分到C1營地，20點25分到C2營地，23點20分到C3營地，4日3點58分到C4營地，7點30分順利攻頂馬納斯魯峰，總耗費13小時，且是不攜帶氧氣瓶的方式（無氧登山），其他攀登公司的老闆們都在現場見證，破紀錄的事蹟更是刊登在尼泊爾權威媒體喜馬拉雅時報《The Himalayantimes》。

最後，曾格爾表示將要挑戰尚無人類成功攻頂的第13座八千米Cho oyu卓奧友峰，「我不會因為畏懼而退縮，力量始於真心相信，祝我順利！」