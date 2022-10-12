世界第一位太空觀光客丹尼斯•蒂托（Dennis Tito），決定要重返太空。與上一次透過各種關係、突破種種限制的困難不同，這一次他報名的是完全商業化的太空旅遊業務，也就是SpaceX的星艦太空船(Starship)繞月航行。

物理科學網(phys.org)報導，狄托首次上太空是在2001年4月28日。其實早在前幾年，狄托就一直向美國航太總署(NASA)申請上太空。然而，那時候NASA對於太空旅遊業興趣缺缺，甚至頗為抵制，因此狄托只好轉向俄羅斯宇航局(Roscosmos)申請，他們同意了，並且試算了狄托的花費大約是2000萬美元。之後， 狄托在簽署各種安全、保密、健康自負等切結書才同意讓狄托前往。

已82歲的狄托，決定與57歲的妻子一起去月球。(圖/美聯社)

狄托在國際太空站上待了7天22小時04分鐘，環繞地球128圈，其間與其他科學家進行很多科學實驗，他在返回地球後表示「實在太值得了」。

在狄托之後，太空旅遊業逐漸成型，只要負的起足夠的錢，俄羅斯宇航局就願意接待。又加上2011年之後，美國太空梭因為安全理由而全面退役，美國失去了運載太空人的能力，也就是說，美國太空人也被迫向俄羅斯購買艙位，地位與太空旅客沒什麼分別。

如今，SpaceX已具備運載太空人的能力，再次催動已高齡82 歲狄托的太空雄心。這一次，他不想再去國際太空站，也對僅10分鐘的太空邊緣不感興趣，他要去月球，也就是參與馬斯克(Elon Musk)推出超巨型火箭「星艦」月球航行旅程。

以SpaceX的計畫，月球之旅是繞月飛行，時間大約一星期，太空船前往月球，並繞行到月球背面，但由於沒有登月艙，因此旅客不能降落月球表面，全程都在太空船裡。狄托是買2張船票，除了他自己，他的妻子秋子(Akiko)也會陪同。

狄托表示，他現在已經退休，因此持續為自己找目標是很重要的，為了完成太空旅行，他必須在這幾年內都保持健康。他說：「如果不是為了這次任務，我可能會一直呆坐在搖椅上，沒有做任何好的運動。」

其實狄托是第二位預訂星艦繞月飛行的億萬富翁，前一位是日本時尚大亨前澤友作。他已在物色其他願意同行的朋友。之後，前澤友作也決定先去一趟國際太空站，他在2021年12月8日乘坐聯盟號MS-20前往國際太空站，待足了12天。

星艦火箭還在建造與測試中，全長120公尺，直徑9公尺，全重100公噸，第1級火箭裝有33具猛禽火箭引擎， 是有史以來最大和推力最強大的火箭。NASA已經與簽訂了購買1具星艦火箭的合約，將在2025年左右，把太空人送上月球並著陸。