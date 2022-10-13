英國8月國內生產毛額（GDP）意外出現緊縮，月減0.3％，使得第三季經濟陷入衰退的可能性大增。另一方面，英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）12日表示無意延長14日到期的購債計畫，引發英鎊重跌。

不過外媒引述內情人士透露，央行私下向銀行暗示，若市場情況需要，將延長救市行動，激勵英鎊反彈，收復早盤部分失土。

貝利的談話拖累12日英鎊重挫1％，失守1.1美元大關。但央行可能延長購債的消息帶動英鎊反彈，兌美元勁升0.8％，報1.1056美元。英國國家統計局（ONS）12日公布，受到製造業成長減速和北海石油與天然氣田維護工作拖累，8月GDP月減0.3％，遜於市場預期的零成長，亦不如7月下修後的月增0.1％。

此外，6至8月GDP下滑0.3％，此為2021年初英國深陷疫情危機以來的首次緊縮。

安侯建業（KPMG）英國分公司首席經濟學家塞爾芬（Yael Selfin）指出，英國家庭的財務持續承受壓力影響經濟成長，可能造成英國經濟在第三季跌入技術性衰退。

8月製造業月減1.6％，且北海高於以往的維護工作打擊礦業和油氣產業，造成8月經濟意外萎縮。

英國國家統計局首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，許多面對消費者的服務業亦陷入挑戰，包括零售、美髮和旅館業皆表現疲弱。

9月GDP也難樂觀，英國女王伊莉莎白二世在9月19日舉行國葬，當日被定為一次性的國定假日，商業活動多少受到影響。

另一方面，貝利12日稍早在華盛頓的國際金融協會（IIF）年度會議證實，緊急購債計畫將在10月14日如期結束。他向退休金表示，距離救市計畫退場「還有3天」，而「金融穩定干預措施的本質是暫時性的」。

全球宏觀對沖基金Caxton分析師布朗（Michael Brown）指出，貝利的果斷言論震驚市場，不過仍預期央行在14日後繼續購債。