「新現代五項科技運動會」於今年首度納入全國大專運動會，成為科技運動測試賽，仁寶旗下神寶醫資12日於台北市中正運動中心舉辦「Stampede智能運動地墊樂齡競賽」，此項目為新現代五項科技運動會敏捷力項目代表。

新現代五項科技運動是以現代五項運動作為基礎，增加新興科技元素進行科技運動競賽的項目，為此台北市中正運動中心與神寶共同舉辦的智能運動地墊樂齡競賽，邀請平時固定在運動中心上課的長輩作為本次活動的挑戰選手。

神寶表示，神寶所開發的智能運動地墊，不僅能做專項運動訓練來衡量運動成效，還能透過多機連線比賽。智能運動地墊除應用在台灣的運動中心、健身房外，積極拓展海外市場，期望將台灣在運動科技上的研發生產優勢推廣至更多國家。

運動科技結合科學化訓練能讓選手們更加精確的掌握自身狀態、訓練進度，進而擬定更有效率的訓練套餐，對於專業選手提升成績是相當重要的，台灣目前總計超過50多個運動中心、健身房、各級學校均已經開始導入智能化運動訓練。