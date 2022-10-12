距離九合一大選剩下不到兩個月，「六都」更是兵家必爭之地。新北市長侯友宜今（12）日就在臉書上發出一篇文表示，「台灣沒有繼續內耗分裂的本錢，更不該失去原有的那份單純、善良與團結」，同時拿出了永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭的一段話，直言「帶給許多人溫暖與希望」。

侯友宜在臉書上表示，「每一道正向力量，匯集起來就是正氣，就是社會之方規、是浩然之正氣」，台灣沒有繼續內耗分裂的本錢，更不該失去原有的那份單純、善良與團結，侯友宜指出「身為社會的一份子，每一個人都有責任拿出為國家奉獻的精神與熱情，為台灣找回當年的善良與純樸」。

侯友宜也強調「新北影響力」的出發點就是要讓這樣的精神串連，將正能量傳遞到社會的每個角落。在各個專業領域中默默付出的幕後推手，就是台灣最動人的風景，就是友善的人情味，他們都是大家最好的學習榜樣，也正是台灣最需要的正向力量。侯友宜更大讚永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭對社區的無私付出，同時也產生了深遠的影響力，帶給許多人溫暖與希望，侯友宜表示，邱秀蘭這樣說：「老有所用，老有所長，老有所成；長輩快樂、社區和諧，就是我最大的夢想。」

侯友宜坦言，她靠著要讓大家共好的信念，一步一步把社區打造成共生共榮的大家庭。對邱秀蘭來說「把握時間，創造更多人生價值」是她始終不變的信念，不問自己做了多少，只問自己還能再多做些什麼，總是散發著熱情與笑容的邱秀蘭，沒有任何困難能擊潰她對社區的熱愛，即便罹癌也強忍化療帶來的不適感，對社區據點經營充滿使命感，持續為鄰里福利奔走服務。