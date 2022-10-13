石油輸出國組織（OPEC）12日發表報告，調降今明兩年全球石油需求增長預測，其中今年需求預測更是4月來第四度調降，理由是經濟放緩、中國加強防疫限制和高通膨等影響需求。這是OPEC＋宣布每天減產200萬桶後首份發表的月報。

國際油價盤中每桶下跌約1％，紐約西德州近月期油報88.33美元，倫敦布蘭特報93.45美元。

OPEC預測今年全球平均每天需求量，較去年成長2.7％，相當於增加264萬桶，這較9月的預測值縮減46萬桶。明年每天估計增加234萬桶，較9月預測值縮減36萬桶。

月報指全球通膨壓力不斷攀升、各主要國家央行持續緊縮貨幣、許多地區主權債務居高不下、和能源供應問題尚未解決，已令全球經濟進入高度不確定時期和面對愈來愈多考驗，從而影響能源需求。

月報顯示OPEC的9月平均每天產量增加14.6萬桶至2,977萬桶，主要是沙烏地阿拉伯和奈及利亞等增產所帶動。儘管如此，OPEC每天產量仍低於產油國聯盟OPEC＋的協議目標產量，因為部份OPEC成員國投資不足而未能增產。

OPEC＋在5日決定從11月開始每天減產200萬桶，為2020年來最大減產幅度以維護油價，此舉惹美國不滿，令OPEC與美國關係變緊張。

因此外界認為OPEC月報是為其減產以平衡油市供需合理化。

月報指產油國「先發製人和主動地」減產，目的是因應經濟持續疲弱所帶來的各種挑戰，以盡全力穩定油市。

由於全球經濟面臨各種挑戰，因此OPEC在月報中，把今年全球國內生產毛額（GDP）成長率，從9月預測的3.1％調降至2.7％，明年從3.1％調降至2.5％。

雖然其認為俄烏戰爭不會進一步惡化，但各種挑戰仍會影響全球經濟進一步下滑而減少石油需求。