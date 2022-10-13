達美航空11日宣布以6,000萬美元，投資要實現空中計程車夢想的新創公司Joby Aviation，計劃未來在紐約與洛杉磯等大城市，為旅客提供空中計程車往返機場服務。

這筆投資讓達美取得Joby的2％股權，若空中計程車研發進度達特定里程碑，和實現往返機場服務，其投資Joby金額最高可達2億美元。Joby曾預期2024年可提供商業服務。

Joby去年8月美股上市前，已跟優步合作並得到後者投資。其股價自上市以來腰斬逾半，但受達美入股的利多激勵，11日大漲7.5％收4.14美元。

達美執行長巴斯提恩（Ed Bastian）表示對空中計程車前景樂觀，尤其往來機場可免除在路上塞車一、兩個小時之苦，這優勢可望讓空中計程車未來有更大的市場發展空間。

其他美國航空業者與飛機租賃公司跟達美有類似想法，都希望能有像直昇機等小型而安靜的電動飛行器，讓旅客避開塞車而快速往返機場。

聯合航空9月以1,500萬美元，投資巴西電動垂直起降飛機商Eve Air Mobility，並簽初步協議向其購買200架四人座飛機。近期向美國電動垂直起降飛機商Archer Aviation支付1,000萬美元訂購100架空中計程車。

美國航空以2,500萬美元投資英國電動垂直起降飛機商Vertical Aerospace，並向其訂購50架空中計程車。

這些空中計程車製造商過去二年，合計從投資人手上籌資逾70億美元，但由於外界愈來愈擔心廠商們可能延後交貨等問題，導致其股價紛紛急速下挫。像Joby市值過去一年蒸發逾半至約24億美元。

另外，目前美國或其他地區仍未批准空中計程車可提供載客服務，因為這涉及到包括空中飛行動線、駕駛者的飛行檢定、和飛行安全等各個層面的問題。