不少人有過機車椅墊裂開的經驗，小裂痕可能就用黑色膠帶補起來，大裂痕或許就到機車店換一組新的；有男子在某巷道內發現1輛停靠機車，該機車的椅墊出現一道大裂痕，但沒有做後續補強處理，或換新椅墊，當椅墊大雨淋濕後，導致裂痕處長出一條疑似蕨類的「綠色謎樣物」；網驚嘆「有歷史喔」、「這樣會變『綠屁股』」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片是在某巷弄內拍攝，由於當天下過雨，有輛機車的椅墊裂開且沾滿雨水，該椅墊不僅露出裡面的海綿，且讓人為之驚嘆的是該裂縫中，有一排疑似綠色蕨類的謎樣物，原PO也在貼文寫下「下次應該可以考慮種其他東西」。

他拍下路邊停放機車，驚見有輛機車椅墊的破裂處長出「草皮」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「撒貓草種子」、「有歷史喔」、「這個好，長大變靠背，還能乘涼」、「這樣會變『綠屁股』」、「坐在草皮上」、「種仙人掌按摩穴道」、「正宗基隆人」、「種酪梨比較營養」、「向日葵」。

另外也有網友分享東南亞國家的機車椅墊長出香菇照片，其他網友看了也驚呆「居然可以長那麼大朵」，該網友也回覆表示「東南亞那邊的(機車)，水分充足溫度高」，所以在椅墊長出數朵香菇。