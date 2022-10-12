愛吃水果錯了嗎？肝膽腸胃科醫生葉秉威分享真實病例，一名男子因為肚子痛緊急就醫，檢查後發現男子血液是黃色濃稠狀的「乳糜血」，葉秉威追查下才知道，男子有血脂問題還想靠著「水果食療」，沒想到高糖分水果下肚後，卻讓三酸甘油酯飆升，差點性命不保。

葉秉威在節目「醫師好辣」中表示，一名40歲的男性患者，因為腹痛掛急診，檢查後發現他不僅胰臟發炎，就連呼吸也會喘，甚至已經許久沒有小便，葉秉威趕緊安排男子住院，直說：「當我看到他時，我知道時間不多，要快點找到原因」。

葉秉威表示，台灣常見的胰臟炎患者，大多都有膽結石或是喝酒的習慣，這名男子卻不菸不酒，電腦斷層檢驗更沒有發現膽結石，但現場抽血後發現，男子的血液居然是黃色的黏稠狀，「一看就知道是乳糜血」。葉秉威解釋，乳糜血就是「血太油」，血液中的三酸甘油酯已經破表，致死率非常高。

葉秉威表示，「乳糜血」就是血液中有大量三酸甘油酯，可能導致心肌梗塞或中風。（圖／翻攝自YT醫師好辣）

進一步檢查後，果然不出所料，男子的三酸甘油酯高達2000mg/dL，而正常人則是小於150mg/dL。葉秉威追問下才得知，男子有遺傳性血脂問題，起初還不以為意，也不願意吃藥，只想要靠著「水果食療」來控制病情。

葉秉威表示，愛吃高糖、高熱量、高油脂的食物，容易讓讓血液中壞的膽固醇及三酸甘油酯飆升，嚴重的話會導致心肌梗塞或是中風，甚至還有喪命的可能，所幸這名男子發現的早，立即就醫才保住小命。