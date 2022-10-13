10月13日重啟國門迎接國際旅客，泰國首發團創造不到3小時完售佳績，拔得頭籌的台灣虎航IT506航班，於當日凌晨0點10分抵台，交通部觀光局局長張錫聰率領同仁赴機場辦理迎賓儀式。

除了首發團44名泰國旅客，同日下午華航和長榮航空也將搭載各30人、25人的泰國旅行團抵台，泰國旅客百人抵台為我國重啟國門首日最大客源國。

同日還有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等團體，共計20團、244人來台，預估10月底前尚有230團、3630人。

交通部長王國材表示，樂見邊境開放首日入境團熱烈，是好的開始，希望觀光客人數儘速恢復疫情前水準。觀光局在國際宣傳上將持續拍攝主題旅遊影片，在主要目標市場進行媒體宣傳，讓國際旅客認識臺灣多元面向，強化臺灣安心旅遊海外首選形象。

另組織國內業者前往海外旅展開發潛在客戶，邀請國外業者來台踩線，了解二年多發展出來的創新行程，提供包機獎助及自由行票券如機捷券等，積極拓展旅遊市場。