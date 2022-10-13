美國9月生產者物價指數（PPI）月增0.4％和年增8.5％，雙雙高於市場預期。PPI升溫澆息通膨觸頂希望，將促使聯準會（Fed）繼續激進升息。

美國勞工部12日公布，9月PPI月增0.4％，高於市場預期的月增0.1％，也較8月修正後的月減0.2％明顯升溫，8月創下的連續兩個月下滑紀錄在9月止步。較高的食品和房屋暖氣價格造成9月PPI升溫。

與去年同期相比，9月PPI年增8.5％，高於市場預估的年增8.4％，不過低於8月的年增8.7％。

報告顯示，排除波動較大的食品與能源項目，9月核心PPI月增0.3％與年增7.2％，符合市場預期。

PPI年增幅放緩主要因為供應鏈瓶頸減輕，以及大宗商品價格由春季的高點滑落，不過轉嫁給消費者的成本依然可觀。

13日美國將公布另一項重要通膨數據－9月消費者物價指數（CPI），將提供更多訊息讓外界了解聯準會的升息步伐可能有多激進。

經濟學家預期9月CPI年增8.1％，低於8月的年增8.3％，不過月增幅估計達0.2％，高於8月的月增0.1％。

美國的生活成本躥升至逾40年來最高，通膨成為近兩年來最重大的經濟議題。今年迄今聯準會已經五度升息，總計升息300個基點，聯邦基金利率已來到3％至3.25％。市場普遍預期11月的例會將再次升息3碼。

最新PPI數據顯示，聯準會對抗通膨巨獸還有更多工作有待完成。握有今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）日前表示，聯準會打擊通膨尚未出現進展，美國還需要繼續升息。