條子鴿晚上貼文向張維洲道歉。（翻攝條子鴿臉書）

本名酈俊睿的退休警察「條子鴿」，影射因為開謝長廷養子謝維洲紅單，結果被高層追究記申誡，事後被發現全是「亂掰」，引發渲然大波，條子鴿沉寂多時，12日晚在臉書貼文，正式向張維洲（後從母姓）道歉，他貼文表示，「造成張維洲名譽嚴重毀損，本人深感歉意，在此鄭重道歉」

萬華分局退休的警員酈俊睿，以「條子鴿」為筆名出書，後來還轉任議員助理，但他去年9月時在臉書貼文，指稱他在台北市時遇到張維洲，謝闖紅燈被他攔停告發違規，事後竟被單位以「態度不佳」為由，記了2支申誡。

酈的貼文引發謝長廷反彈，痛批子虛烏有，「證明是真的，我道歉下台」，此案後遭北檢調查，發現酈基於誹謗犯意，捏造不實內容，言論已損害張維洲的社會評價、人格尊嚴，依加重誹謗起訴。

酈出版的書後來也被發現漏洞百出，包括他自稱當過飛官、刑警、霹靂特勤，都被查出根本沒有任職過，酈在案發後臉書暫停貼文，沉寂1年多，直至12日晚才重新貼文，向張維洲道歉。

條子鴿的道歉函：

「本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於2021年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向臺北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。」