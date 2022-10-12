SpaceX的星鏈系統(Starlink)為烏克蘭保持通訊與戰場優勢幫助甚大，但是馬斯克明確否定烏克蘭提出的「星鏈系統擴展到克里米亞」的請求，原因是他擔心此舉會徹底惹怒普丁，導致一場核戰爭。

商業內幕(Business Insider)報導，當俄羅斯 2月24日入侵烏克蘭之後，馬斯克表態為基輔提供了數千具星鏈通訊系統，使烏克蘭軍隊可以在俄軍破壞的地點仍然保持通訊。烏克蘭還憑著星鏈系與無人機連線，持續洞悉俄羅斯的軍事行動，然後反擊俄軍。

然而，最近似乎出現了問題。上週英國《金融時報》報導稱，烏克蘭前線的星鏈通訊遭遇「災難性中斷」，引發外界猜測，是否SpaceX刻意使星鏈在俄羅斯控制的地區被關閉，也許是防止克里姆林宮利用該網路。

馬斯克沒有說明星鏈系統是否在交戰區被關閉，他在推特上只說「那是機密」，但是他在接受歐亞集團政治分析師伊恩•布雷默(Ian Bremmer)訪問時，似乎證實衛星通訊被選擇性禁用。

根據布雷默的說法，馬斯克「拒絕了將通訊擴展到克里米亞的可能性。」

對照馬斯克上星期主張「俄烏之間應該談判」的立場，馬斯克很可能是擔心烏克蘭一但進入克里米亞半島，可能會使普丁喪失理智。因為普京曾威脅說「如果烏克蘭試圖奪走塞瓦斯托波爾，他將使用核武器。」

俄羅斯最近敗仗連連，在烏克蘭南部、東部都失去大片地區，加上刻赤大橋遭炸，俄羅斯對烏克蘭平民區的轟炸變得更為慘烈。