愛苗栗愛鄉土！民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今(12日)在臉書發文表示，他是苗栗頭份出生的農村子弟，家裡務農，小時候都要幫忙放羊、放牛，一路苦讀成功考取新竹中學，後來競選頭份鎮長，把頭份鎮做到升格為頭份市，更把頭份市庫從負債6000萬轉變成盈餘3億，他承諾會把成功的「頭份經驗」擴大成為「苗栗經驗」，撕下「苗栗國」的標籤，翻轉苗栗、改變成真！

徐定禎說自己是苗栗頭份出生的農村子弟，家裡務農，小時候都要幫忙放羊、放牛。還記得小時候每年的大年初一，大家都想休息、玩耍，他都會負責幫忙放牛，阿公也都會特別塞一個紅包當作鼓勵，雖然只有幾塊錢、卻是阿公對孫子濃濃的愛。

早期的填鴨式棍棒教育下，徐定禎一路苦讀，小學時就當班長，後來也成功考取新竹中學。當年正是黨外運動風起雲湧的時代，接連發生中壢事件、美麗島事件，在開放的校園風氣中，他認識了眾多傑出的同學們，也是在那時候，民主進步的種子埋進他心裡，慢慢萌芽。

徐定禎成功考取公務人員後，在竹南地政事務所服務，從事公職。後來競選頭份鎮長，一路為民服務至今，數十年如一日。也把頭份鎮做到升格為頭份市，更把頭份市庫從負債6000萬轉變成盈餘3億，他承諾會把成功的「頭份經驗」擴大成為「苗栗經驗」。

徐定禎強調，為了建設家鄉、改變家鄉的熱情，雖然很艱困，但是他愛台灣、愛苗栗，一直勇敢、努力的打拼，希望能夠撕下「苗栗國」的標籤，翻轉苗栗、改變成真！