桃園機場13日起實施入境「0+7」規定，據航班運量預報表，當日入境12,322人次、出境6,238人次、轉機5,586人次、客機270架次，桃園機場將回復常態入境通關、無症狀入境旅客將可搭乘大眾運輸工具、排班計程車恢復跳表計費外，觀景台等公共服務設施也將回復常態開放。

機場公司總經理范孝倫表示，針對國門解封，光是一個小地方就可看出要耗費的時間和心力，機場公司動員近600名清潔人員進行近8,000處「維持社交距離」地貼與座椅貼的清除與除膠作業，並預先邀集各駐站單位討論並進行各項準備作業，兩航廈將在12日完成最後一班旅客入境後，連夜進行各項整備，讓機場運作恢復常態。

自13日零時起，桃園機場將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施、恢復疫情前觀景台開放時間（6時30分至22時30分），及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具。

隨著機場人流回升，機場公司已協調商業服務業者逐步回復原來營運規模。部分店家因疫情縮短的營業時間將延長，重點櫃位13日後恢復疫情前上午6時至晚間23時，搭配24小時營業之便利商店與速食業者，滿足旅客餐飲、購物需求。

因應商務及旅遊需求增加，機場公司歡迎出境旅客利用網路、市區預辦登機，或航廈自助報到機完成報到，及使用自助行李託運與自動通關等智慧化服務設施，減少不必要之接觸。為持續維護國門及社區健康安全，桃園機場也提醒旅客出入機場仍須佩戴口罩，入境時領取4劑家用抗原快篩試劑，供自主防疫期間檢測使用。