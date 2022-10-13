每個人老化速度不同，心理狀態不佳也會影響生理變化，國外《Aging》期刊一篇研究揭露，一個人若長期處於孤獨狀態，容易加快「生理性老化」的速度，平均會比正常人衰老1.65歲，影響程度甚至高過於吸菸者。

近期國外《Aging》期刊中，一項由香港與美國的團隊研究，揭露心理健康會使生物年齡縮短的原因，團隊開發「衰老時鐘」統計模型，測量1萬2千名受測者，紀錄每個人的憂鬱、睡眠問題、孤獨、不快樂等問題，結果顯示造成年齡縮短最大原因依序為「孤獨」、「吸菸」、「婚姻」以及「睡眠問題」。

團隊分析，「孤獨」導致生物年齡衰老速度增快1.65歲，其次是「吸菸」的1.25歲、「婚姻」0.59歲以及「睡眠問題」0.44歲。另外罹患中風、肝臟疾病、肺部疾病、心臟疾病與癌症等5種受試者，生物年齡衰老速度也會明顯增快。

研究人員進一步解釋，評估生物年齡的關鍵指標，一個是血壓的「收縮壓」；另一個是「胱抑素C」（一種用來評估腎功能的蛋白酶抑制劑），孤獨感較高的受測者，體內胱抑素C越明顯。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363